Рост украинской экономики замедлился в ноябре из-за польских дальнобойщиков, пишет в среду РБК-Украина со ссылкой на обзор минэкономики Незалежной.
По предварительным оперативным оценкам, в ноябре 2023 года экономика страны выросла до ~4,0% против 10,5% в октябре.
"В ноябре 2023 года почти месячная блокировка польскими автоперевозчиками польско-украинской границы была основным негативным фактором для производителей-экспортёров и производителей, зависимых от импортного сырья при доставке продукции автомобильным транспортом",- объяснила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.
По её словам, частично негативное влияние блокады границы удалось компенсировать за счёт морских перевозок.
Ранее вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин оценил нанесённые недружественными действиями польских дальнобойщиков убытки в миллиард евро.
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