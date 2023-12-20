В Киеве объяснили замедление украинской экономики

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Рост украинской экономики замедлился в ноябре из-за польских дальнобойщиков, пишет в среду РБК-Украина со ссылкой на обзор минэкономики Незалежной.

Фото: Global Look Press by Frank Hammerschmidt

По предварительным оперативным оценкам, в ноябре 2023 года экономика страны выросла до ~4,0% против 10,5% в октябре.

"В ноябре 2023 года почти месячная блокировка польскими автоперевозчиками польско-украинской границы была основным негативным фактором для производителей-экспортёров и производителей, зависимых от импортного сырья при доставке продукции автомобильным транспортом",- объяснила первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По её словам, частично негативное влияние блокады границы удалось компенсировать за счёт морских перевозок.

Ранее вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин оценил нанесённые недружественными действиями польских дальнобойщиков убытки в миллиард евро.