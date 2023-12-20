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Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу баллотироваться на пост президента

1:20
Мир

Верховный суд штата Колорадо запретил бывшему лидеру США Дональду Трампу участвовать в местных выборах от Республиканской партии с целью выдвижения на пост президента в 2024 году.

Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу баллотироваться на пост президента
Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Решение основано на третьем разделе 14-й поправки к конституции, запрещающим лицам, принявшим участие в мятеже или восстании против США, занимать государственные должности. Это изменение в конституцию было внесено после Гражданской войны 1861-1865 годов для ограничения прав политиков, поддержавших рабовладельческие штаты Юга.

В ноябре предыдущего года суд в Колорадо разрешил Трампу участвовать в первичных выборах, несмотря на его роль в штурме Капитолия в январе 2021 года.

Сторонники Трампа ворвались в Конгресс в попытке помешать утверждению результатов выборов, которые выиграл Джо Байден. В результате столкновений погиб сотрудник полиции Капитолия, а также зафиксированы другие случаи смертей, квалифицированные как ЧП медицинского характера, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Трамп возложил на США ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке и Украине.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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