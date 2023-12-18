Трамп возложил на США ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке и Украине

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Экс-президент США Дональд Трамп возложил на Соединённые Штаты ответственность за ситуацию на Ближнем Востоке и Украине. Американский политик убеждён, что в настоящее время ситуация на Ближнем Востоке "полностью вышла из-под контроля", и это — дело рук США.

Фото: Pravda.Ru

Бывший глава Соединённых Штатов обращает внимание, что по состоянию на сегодня в регионе "происходят ужасные вещи". Тем не менее, всё ещё в силах США остановить всё это.

"США позволили [ситуации на — ред.] Ближнем Востоке полностью выйти из-под контроля… Это может привести к катастрофе, если не подойти к делу с силой и точностью", — отметил Трамп.

По его мнению, то же самое касается и российско-украинского конфликта, если не сказать, что ситуация там ещё сложнее.