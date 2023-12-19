США отказываются от "волшебного горшочка" в помощи Украине

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер подчеркнул, что без решения конгресса о дополнительных ассигнованиях невозможно предоставить дополнительную помощь Украине.
Запрос администрации на 61 миллиард долларов столкнулся с затруднениями в конгрессе, где республиканцы связывают его с вопросом миграционной реформы.
"Волшебного горшочка" не будет, если конгресс не примет этот законопроект, указал Миллер на брифинге.
В то время как Белый дом заявляет о наличии достаточных средств для одного пакета военной помощи Киеву.
Часто встречающийся вопрос — что же следует жарить первым: морковь или лук?