Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сделал всё возможное, чтобы подорвать позитивное видение мира для его страны. Таким мнением поделился американский сенатор-демократ Крис Кунс, подчеркнув, что Нетаньяху был довольно трудным партнёром.
При этом он прокомментировал слова Нетаньяху о том, что тот гордится предотвращением "создания палестинского государства" на Западном берегу. Об этом премьер Израиля заявил в ходе пресс-конференции в субботу вечером, 16 декабря.
"Что было настоящей проблемой, так это большой разрыв между большинством из нас в конгрессе и президентом [США Джо Байденом - ред.], которые считают, что решение о создании двух государств является единственным путём вперёд, и премьером Нетаньяху, который сделал все возможное, чтобы подорвать позитивное видение мира для Израиля", — отметил Кунс в интервью телеканалу CBS.
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