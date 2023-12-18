Сенатор Кунс: Нетаньяху подорвал позитивное видение мира для Израиля

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сделал всё возможное, чтобы подорвать позитивное видение мира для его страны. Таким мнением поделился американский сенатор-демократ Крис Кунс, подчеркнув, что Нетаньяху был довольно трудным партнёром.

Фото: личная страница Биньямина Нетаньяху в facebook.com

При этом он прокомментировал слова Нетаньяху о том, что тот гордится предотвращением "создания палестинского государства" на Западном берегу. Об этом премьер Израиля заявил в ходе пресс-конференции в субботу вечером, 16 декабря.