FT: Зеленский умолял союзников выделить помощь Киеву, но почти ничего не получил

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

Лидер киевского режима Владимир Зеленский умолял союзников выделить Киеву военную помощь, однако не добился почти ничего. Ведь в США заблокировали выделение Украине пакета помощи, а Евросоюз отложил выделение денег. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Фото: edition.cnn.com

Отмечается, что, в то время когда уговаривал США и Евросоюз выделить Украине помощь, находящиеся на фронте боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжали испытывать нехватку оружия. При этом обозреватель FT Мартин Сандбу также обратил внимание, что, помимо боеприпасов, у ВСУ также на исходе средства противовоздушной обороны.

"Средства противовоздушной обороны Украины на исходе, конгресс США и Европейский союз испытывают нехватку боеприпасов. Пока Вашингтон и Брюссель возятся, Киев горит", — написал он.

Таким образом, делает вывод журналист, для Зеленского в этом году весёлого Рождества не будет.