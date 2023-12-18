Лидер киевского режима Владимир Зеленский умолял союзников выделить Киеву военную помощь, однако не добился почти ничего. Ведь в США заблокировали выделение Украине пакета помощи, а Евросоюз отложил выделение денег. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).
Отмечается, что, в то время когда уговаривал США и Евросоюз выделить Украине помощь, находящиеся на фронте боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) продолжали испытывать нехватку оружия. При этом обозреватель FT Мартин Сандбу также обратил внимание, что, помимо боеприпасов, у ВСУ также на исходе средства противовоздушной обороны.
"Средства противовоздушной обороны Украины на исходе, конгресс США и Европейский союз испытывают нехватку боеприпасов. Пока Вашингтон и Брюссель возятся, Киев горит", — написал он.
Таким образом, делает вывод журналист, для Зеленского в этом году весёлого Рождества не будет.
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