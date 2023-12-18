Великобритания до сил пор не обнародовала военный бюджет на 2024 год, заявил советник президента Украины Владимира Зеленского, пожелавший остаться анонимным. Это значит, что ВСУ не могут в полной мере планировать шаги на 2024 год, пояснил источник.
По словам советника, в Киеве не понимают, будет ли оборонный бюджет Британии включать в себя военную помощь украинской стороне.
"Для ВСУ это значит, что у них нет возможности планировать свои действия в долгосрочной перспективе и заранее осуществлять закупку боеприпасов и оружия", — посетовал источник в интервью Welt*.
Он подчеркнул, что такая ситуация может негативно отразиться на боевых задах и их выполнении для ВСУ. Как уточнил советник, в Киеве сильно беспокоит данная ситуация.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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