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Советник Зеленского: ВСУ не могут планировать свои действия из-за Великобритании

1:03
Мир

Великобритания до сил пор не обнародовала военный бюджет на 2024 год, заявил советник президента Украины Владимира Зеленского, пожелавший остаться анонимным. Это значит, что ВСУ не могут в полной мере планировать шаги на 2024 год, пояснил источник.

Советник Зеленского: ВСУ не могут планировать свои действия из-за Великобритании
Фото: openverse.org by LaertesCTB is licensed under CC BY 2.0.

По словам советника, в Киеве не понимают, будет ли оборонный бюджет Британии включать в себя военную помощь украинской стороне.

"Для ВСУ это значит, что у них нет возможности планировать свои действия в долгосрочной перспективе и заранее осуществлять закупку боеприпасов и оружия", — посетовал источник в интервью Welt*.

Он подчеркнул, что такая ситуация может негативно отразиться на боевых задах и их выполнении для ВСУ. Как уточнил советник, в Киеве сильно беспокоит данная ситуация.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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