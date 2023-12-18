Советник Зеленского: ВСУ не могут планировать свои действия из-за Великобритании

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

Великобритания до сил пор не обнародовала военный бюджет на 2024 год, заявил советник президента Украины Владимира Зеленского, пожелавший остаться анонимным. Это значит, что ВСУ не могут в полной мере планировать шаги на 2024 год, пояснил источник.

Фото: openverse.org by LaertesCTB is licensed under CC BY 2.0.

По словам советника, в Киеве не понимают, будет ли оборонный бюджет Британии включать в себя военную помощь украинской стороне.

"Для ВСУ это значит, что у них нет возможности планировать свои действия в долгосрочной перспективе и заранее осуществлять закупку боеприпасов и оружия", — посетовал источник в интервью Welt*.

Он подчеркнул, что такая ситуация может негативно отразиться на боевых задах и их выполнении для ВСУ. Как уточнил советник, в Киеве сильно беспокоит данная ситуация.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.