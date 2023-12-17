Илон Маск оценил пост о насильственной мобилизации на Украине двумя восклицательными знаками

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Американский предприниматель Илон Маск оставил реакцию под постом бизнесмена Дэвида Сакса, написавшего о том, что США являются спонсорами насильственной мобилизации на Украине.

Фото: openverse by jurvetson is licensed under "Elon Musk Presenting Tesla's Fully Autonomous Future" by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.

Пост Сакса был размещён в соцсети X, где Маск и оставил свой максимально краткий, но красноречивый комментарий.

"!!" — написал Маск.

В своём посте Сакс рассуждал о сражениях на левом берегу Днепра. Бизнесмен написал, что украинские военные просто хватают людей на улицах и отправляют их на верную гибель на передовую в "роли самоубийц".

Такую же реакцию в виде двух восклицательных знаков Илон Маск уже оставлял под постом режиссёра Робби Старбака, написавшего, что из оборонного бюджета США на 2024 год размером $886 млрд, $800 млн решили выделить на поддержку Украины.