Илон Маск оценил решение США насчёт Украины двумя знаками

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Американский предприниматель Илон Маск оставил комментарий под сообщением режиссёра Робби Старбака, который тот разместил в соцсети Х.

Фото: openverse by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.

В посте говорится о том, что члены палаты представителей американского конгресса проголосовали за проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год. Законодатели утвердили на эти цели сумму в 883,7 миллиарда долларов.

Поддержали проект оборонного бюджета страны 310 конгрессменов, а 118 высказались против.

"!!" — лаконично написал Маск.

В рамках указанной суммы 800 миллионов долларов должны пойти Киеву.

Теперь президент США Джо Байден должен поставить под проектом утверждённого оборонного бюджета свою подпись.