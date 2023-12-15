Американский предприниматель Илон Маск оставил комментарий под сообщением режиссёра Робби Старбака, который тот разместил в соцсети Х.
В посте говорится о том, что члены палаты представителей американского конгресса проголосовали за проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год. Законодатели утвердили на эти цели сумму в 883,7 миллиарда долларов.
Поддержали проект оборонного бюджета страны 310 конгрессменов, а 118 высказались против.
"!!" — лаконично написал Маск.
В рамках указанной суммы 800 миллионов долларов должны пойти Киеву.
Теперь президент США Джо Байден должен поставить под проектом утверждённого оборонного бюджета свою подпись.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".