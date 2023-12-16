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Скончался правитель Кувейта, династия которого правит страной с 18 века

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Мир

Ушёл из жизни эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

Скончался правитель Кувейта, династия которого правит страной с 18 века
Фото: Телеграм-канал "Осторожно, новости"

Династический правитель Кувейта скончался на 87-м году жизни. О смерти эмира сообщает "Аль-Джазира". Осенью его госпитализировали из-за "проблем со здоровьем".

Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах стоял во главе Кувейта с 2020 года после кончины своего брата.

Династия ас-Сабах правит Кувейтом с 18 века. Умерший эмир был шестнадцатым представителем династии и шестым эмиром после обретения Кувейтом независимости. Ранее страна была колонией Великобритании.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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