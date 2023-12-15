На саммите Европейского союза было объявлено, что Австрия сняла вето и теперь страны ЕС могут принять 12-й пакет антироссийских санкций.
Несмотря на предварительное нежелание Вены поддержать новые экономические меры против России, оказалось, что австрийский канцлер использовал голосование, чтобы обсудить вопрос вхождения Болгарии и Румынии в Шенген с председателем Европейской комиссии. Об этом сообщает oilcapital.ru.
Важно отметить, что принятие новых санкций странами ЕС может быть более гибким, учитывая позицию, что ярлыки, налагаемые Украиной на западные компании, не должны стать препятствием. Все это происходит в контексте стремления к принятию 12-го пакета санкций как можно раньше, чтобы он вступил в силу с Нового года.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".