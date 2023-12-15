DN: Leonardo и KNDS создадут промышленный альянс по производству танков MGCS

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Итальянская компания Leonardo совместно с франко-германским консорциумом KNDS намерены создать промышленный альянс, чтобы совместно производить танки нового поколения. Отмечается, что разрабатываться боевые машины будут в рамках программы Main Ground Combat System (MGCS). Об этом сообщает портал Defense News (DN).

Фото: Openverse by Benjamín Núñez González is licensed under CC BY-SA 4.0.

Известно, что сосредоточить новый альянс собираются на участии Италии в данной программе. При этом планируется, что в рамках неё также будет вестись координация работы над новыми танками Leopard.

"Новый альянс сосредоточится на активизации участия Италии в давно анонсированной и сильно отложенной европейской программе боевых танков, известной как Main Ground Combat System, а также на координации работы над новыми танками Leopard, которые Италия заказывает", — указали авторы материала.

Таким образом, благодаря такой сделке, Италия сможет войти в MGCS, даже несмотря на разногласия между Францией и Германией насчёт этой программы.