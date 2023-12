Your browser does not support the audio element.

По мнению немецкого военного аналитика Юлиана Репке, Россия не закончит спецоперацию на Украине, пока не возьмёт под свой контроль все территории в восточной части страны слева от Днепра, включая Харьков и другие города.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.