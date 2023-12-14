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Bild*: Россия продолжит СВО до 2026 года, пока не возьмёт под контроль Харьков и Днепр

1:49
Мир

По мнению немецкого военного аналитика Юлиана Репке, Россия не закончит спецоперацию на Украине, пока не возьмёт под свой контроль все территории в восточной части страны слева от Днепра, включая Харьков и другие города.

Bild*: Россия продолжит СВО до 2026 года, пока не возьмёт под контроль Харьков и Днепр
Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Это может продлиться до 2026 года, считает Репке. Россия надеется, что Запад перестанет поддерживать Украину, и якобы не собирается вести переговоры о мире с Киевом и его союзниками, якобы думая только о том, чтобы продолжать боевые действия, говорится в публикации издания Bild*.

Репке считает, что в соответствии с планами, якобы разработанными властями РФ, к концу 2024 года территория Донецкой и Луганской народных республик должна полностью оказаться под контролем Российской Федерации, а река Оскол в Харьковской области станет границей. К 2026 году российские вооруженные силы будут контролировать значительную часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, включая города Харьков, Днепр и Запорожье. На Херсонском фронте предполагается удержание обороны по реке Днепр.

"Все восточные территории левее Днепра должны быть завоёваны в течение 36 месяцев", — написал Репке.

Журналист добавил, что если этим планам суждено осуществиться, новая линия фронта будет проходить по реке Днепр.

*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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