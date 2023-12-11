Журналист Репке: РФ может вступить в конфликт с НАТО после поражения Украины

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Немецкий журналист Юлиан Репке предположил, что после поражения Украины в конфликте в новый конфликт могут вступить Россия и НАТО. Причём, как подчеркнул обозреватель, на этот счёт у него совсем нет сомнений.

"Таким образом, мы с открытыми глазами движемся к ядерному конфликту, который, по иронии судьбы, [канцлер Германии Олаф - ред.] Шольц и другие провоцируют именно той политикой, с помощью которой они хотят его предотвратить", — обратил внимание Репке в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter*).

Прежде подобным мнением также поделился американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон. По его словам, для того, чтобы ввести НАТО в конфликт с РФ, президент США Джо Байден может сфабриковать ложный повод.

*В Росси доступ к ресурсу Twitter ограничен на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года