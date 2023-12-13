WP: экс-глава Генштаба США Милли рассмеялся, когда Залужный попросил передать Киеву самолёты F-16

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Бывший глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли отреагировал на просьбу киевских властей передать им истребители F-16 смехом.

Фото: Фото: nato.int

Как сообщает The Washington Post, именно такой была реакция Милли, когда главком ВСУ Валерий Залужный призвал его поставить Киеву долгожданные самолёты F-16.

Беседа Милли и Залужного по поводу возможности поставки боевых самолётов Украине произошла ещё весной после того, как секретные документы Пентагона утекли в Сеть.

Инициатором телефонного разговора тогда стал Милли, позвонивший Залужному, чтобы принести извинения за конфуз с утечкой.

Главком ВСУ выразил надежду, что утечка не слишком помешает планам Киева, и попросил у США оперативной передачи Украине самолётов F-16, о которых ничего не было сказано в секретных документах. Однако, по сообщению источника в Киеве, Милли в ответ только рассмеялся.