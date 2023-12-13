WP: в США чиновники пришли в ярость из-за масштабной утечки данных по Украине

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Американские официальные лица были в ярости из-за обширного раскрытия весной секретных документов Пентагона о событиях на Украине, Иране и Китае в сети, сообщает газета "Washington Post" со ссылкой на неопределенного представителя из США.

Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.

В начале апреля "New York Times" сообщила, что Пентагон ведет расследование утечки конфиденциальных материалов, в которых описывается положение украинских войск и планы США и НАТО по их поддержке. Документы были подготовлены в начале марта. Утверждалось, что в интернете могло быть опубликовано более 100 документов, и ущерб от инцидента оценивался как значительный.

В Пентагоне сообщили агентству РИА Новости, что они изучают информацию об утечке.

"Мы были ошарашены и разъярены", — сообщил источник издания, который после утечки был вынужден отвечать на множество запросов от СМИ.

По словам высокопоставленного источника из Министерства обороны США, первостепенной задачей после утечки стало "охватить" просочившуюся в сеть информацию и понять ее масштабы.