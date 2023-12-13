WP: в США чиновники пришли в ярость из-за масштабной утечки данных по Украине

Американские официальные лица были в ярости из-за обширного раскрытия весной секретных документов Пентагона о событиях на Украине, Иране и Китае в сети, сообщает газета "Washington Post" со ссылкой на неопределенного представителя из США.
В начале апреля "New York Times" сообщила, что Пентагон ведет расследование утечки конфиденциальных материалов, в которых описывается положение украинских войск и планы США и НАТО по их поддержке. Документы были подготовлены в начале марта. Утверждалось, что в интернете могло быть опубликовано более 100 документов, и ущерб от инцидента оценивался как значительный.
В Пентагоне сообщили агентству РИА Новости, что они изучают информацию об утечке.
"Мы были ошарашены и разъярены", — сообщил источник издания, который после утечки был вынужден отвечать на множество запросов от СМИ.
По словам высокопоставленного источника из Министерства обороны США, первостепенной задачей после утечки стало "охватить" просочившуюся в сеть информацию и понять ее масштабы.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.