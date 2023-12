WP: в США чиновники пришли в ярость из-за масштабной утечки данных по Украине

Your browser does not support the audio element.

Американские официальные лица были в ярости из-за обширного раскрытия весной секретных документов Пентагона о событиях на Украине, Иране и Китае в сети, сообщает газета "Washington Post" со ссылкой на неопределенного представителя из США.

Фото: openverse by gregwest98 is licensed under "Pentagon" by gregwest98 is licensed under CC BY 2.0.