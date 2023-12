Your browser does not support the audio element.

Сенатор от Демократической партии США Шеррод Браун считает, что, после того, как Киев потерпит окончательное поражение в специальной военной операции на Украине, конфликт станет "вопросом НАТО". При этом он обратил внимание на то, что о чём уже неоднократно повторяли эксперты в последнее время — что без военной поддержки со стороны США Украина проиграет и, как итог, даже может потерять все свои территории.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.