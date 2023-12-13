Сенатор Браун: конфликт на Украине станет "вопросом НАТО" после поражения Киева

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Сенатор от Демократической партии США Шеррод Браун считает, что, после того, как Киев потерпит окончательное поражение в специальной военной операции на Украине, конфликт станет "вопросом НАТО". При этом он обратил внимание на то, что о чём уже неоднократно повторяли эксперты в последнее время — что без военной поддержки со стороны США Украина проиграет и, как итог, даже может потерять все свои территории.

Фото: openverse by Jurta is licensed under "Flag of NATO and Ukraine" by Jurta is marked with CC0 1.0.

"Без американской поддержки Украина может потерять территории, и тогда этот конфликт превратится в "натовский вопрос", — заметил Браун. Его слова приводит газета Washington Post.

Американский парламентарий также заметил, что никто этого не хочет. Однако при подобном сценарии вооружённое противостояние может распространиться на другие территории бывшего Советского Союза. В таком случае может начаться мировая война.