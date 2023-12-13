Арестович* предрёк США скорую гражданскую войну на улицах городов

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Алексей Арестович* упрекнул Запад в неспособности адекватно реагировать на ситуацию.

Фото: Скриншот / YouTube-канал "Теория хаоса"

Украинский военный аналитик заявил, что после развала СССР Запад записал себя в лидеры мира. Он отметил, что сейчас западные страны расплачиваются за свою политику.

"Когда Байден объявил войну демократий против диктатур, а демократии оказались не готовы к противостоянию ни технически, ни организационно, ни морально, ни ценностно, то Запад объявил себя банкротом по этим категориям", — написал экс-помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Арестович* уверен, что Европа не сумеет себя защитить.

"В США происходит идеологическая гражданская война, которая в обозримом будущем может оказаться на улицах городов", — выразил своё мнение аналитик.

Ранее Алексей Арестович* упрекнул Запад в неготовности умереть в борьбе со злом.

Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.