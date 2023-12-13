Зеленский в США нагло соврал о ситуации на фронте, но был разоблачен

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Журналисты поймали президента Украины Владимира Зеленского на обмане, когда тот заявил, что российские войска "не заняли ни одного" населенного пункта за целый год боевых действий на востоке страны,

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

"Я думаю, самое важное, чтобы понять, что происходит, — это то, что Россия не заняла ни одного поселка, ни одного украинского посёлка в течение этого года", — похвастался украинский президент в эфире американского канала Fox News.

При этом сам Зеленский официально признал потерю в мае 2023 года Артемовска, который, не поселок, а целый город.

О провалившемся контрнаступлении ВСУ и теперешней незавидной ситуации на всех направлениях фронта, он также скромно промолчал.