Американская компания Vivos оборудовала подземный город, жители которого смогут в течение года спрятаться от наступившего апокалипсиса.
Город, а точнее гигантское подземное убежище, способное вместить 10 тысяч человек, сооружено на месте бывшей военной базы. Она спрятана в горах штата Южная Дакота. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщило издание Metro.
Компания заманивает клиентов обещанием, что убежище готово не менее года автономно работать без связи с поверхностью. А там и конец света завершится.
Цена вопроса — 55 тысяч долларов (около пяти миллионов рублей) на одного поселенца.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.