В США появился подземный город для желающих пережить апокалипсис

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Американская компания Vivos оборудовала подземный город, жители которого смогут в течение года спрятаться от наступившего апокалипсиса.

Фото: Midjouney: Бункер для семьи изнутри

Город, а точнее гигантское подземное убежище, способное вместить 10 тысяч человек, сооружено на месте бывшей военной базы. Она спрятана в горах штата Южная Дакота. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщило издание Metro.

Компания заманивает клиентов обещанием, что убежище готово не менее года автономно работать без связи с поверхностью. А там и конец света завершится.

Цена вопроса — 55 тысяч долларов (около пяти миллионов рублей) на одного поселенца.