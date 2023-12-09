Express: Запад не давал и не даст Украине корабли, потому что боится Россию

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За минувшие два года Запад передал Украине огромное количество современной техники и вооружений, однако о передаче им кораблей Киеву речь так ни разу и не зашла. На это обратил внимание основатель аналитического центра Общества Генри Джексона Алан Мендоса, которого цитирует Express.

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"В поставках кораблей Украине гораздо больше опасностей, чем в поставках любой другой техники", — сказал аналитик.

Мендоса объяснил, что корабли могли бы быть доставлены на Украину только через Чёрное море, где очень высок риск их перехвата россиянами.

Украинская сторона не оставляет попыток проводить атаки на Крым, используя для этого дроны. Время от времени там пытаются высаживаться украинские диверсанты, однако до сих пор все их попытки оставались безуспешными.