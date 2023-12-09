Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российский пловец Колесников отказался от участия в Олимпийских играх 2024
В Россию вернулись Adidas и Reebok под новым брендом ASP
В Мирнограде украинский военный расстрелял троих сослуживцев, а затем убил себя
Nutrients: кофе и курение повышают риск развития артрита
Ни в коем случае не храните ключи в кошельке
Немного кошачьего наполнителя в цветочный горшок: произойдет захватывающее
Бульон окажется вкусней самих пельменей - рассказываем секрет
Автоэксперт Кадаков рассказал, как подготовить автомобиль к стоянке зимой
Начинается ценопад на китайские авто? Что говорят цифры

Express: Запад не давал и не даст Украине корабли, потому что боится Россию

0:51
Мир

За минувшие два года Запад передал Украине огромное количество современной техники и вооружений, однако о передаче им кораблей Киеву речь так ни разу и не зашла. На это обратил внимание основатель аналитического центра Общества Генри Джексона Алан Мендоса, которого цитирует Express.

Express: Запад не давал и не даст Украине корабли, потому что боится Россию
Фото: Openverse by manhhai is licensed under CC BY 2.0

"В поставках кораблей Украине гораздо больше опасностей, чем в поставках любой другой техники", — сказал аналитик.

Мендоса объяснил, что корабли могли бы быть доставлены на Украину только через Чёрное море, где очень высок риск их перехвата россиянами.

Украинская сторона не оставляет попыток проводить атаки на Крым, используя для этого дроны. Время от времени там пытаются высаживаться украинские диверсанты, однако до сих пор все их попытки оставались безуспешными.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В Китае рассказали о необычной реакции России на резкое сокращение поставок газа в Европу

Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.

NetEase: поведение России после газового кризиса с ЕС стало сюрпризом для Запада
Агрессивная калина: почему нельзя сажать в саду этот кустарник
Агрессивная калина: почему нельзя сажать в саду этот кустарник
ВКС РФ: по Киеву нанесены ракетные удары
Зима началась для Украины мощным ракетным ударом стратегической авиации РФ
Первые русские в Японии: как японцы встретили северных соседей Сергей Лебедев Трагедия в Брянске показала, что СВО надо заканчивать во Львове Любовь Степушова TNSec: США обновит инструкцию массовых похорон во время ядерной войны Олег Володин
Президент Финляндии рассказал, как его шокировала оценка, данная Путиным Западу
В Китае рассказали, как Макрон поплатился за пренебрежение к России
В США признали провал наступательных операций ВСУ
В США признали провал наступательных операций ВСУ
Последние материалы
Ни в коем случае не храните ключи в кошельке
Немного кошачьего наполнителя в цветочный горшок: произойдет захватывающее
Бульон окажется вкусней самих пельменей - рассказываем секрет
Автоэксперт Кадаков рассказал, как подготовить автомобиль к стоянке зимой
Начинается ценопад на китайские авто? Что говорят цифры
ВС РФ нанесли удар по аэродрому ВСУ в Николаевской области
Найдена "проклятая табличка": самая древняя надпись с именем Бога
В Британии призывают Зеленского отказаться от прежних территорий ради спасения Украины
Reuters: Украина не сможет быстро получить замороженные российские активы
Шольц: России не следует уповать на то, что Запад перестанет поддерживать Киев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников