Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу дальнейшей поддержки Киева Соединёнными Штатами.
По словам Пескова, именно США выступают в роли локомотива, который толкает украинцев к военным действиям.
Таким образом представитель Кремля оценил заявление президента США Джо Байдена, который выразил сомнение, что союзники будут продолжать помогать Украине, если Вашингтон прекратит это делать.
"Здесь трудно сказать, но естественно Америка является локомотивом в этом плане. Локомотивом в плане, наверное, поощрения украинцев на войну", — сказал Песков.
Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.