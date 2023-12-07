Песков: именно США являются локомотивом, толкающим украинцев на войну

0:41 Your browser does not support the audio element. Мир

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался по поводу дальнейшей поддержки Киева Соединёнными Штатами.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

По словам Пескова, именно США выступают в роли локомотива, который толкает украинцев к военным действиям.

Таким образом представитель Кремля оценил заявление президента США Джо Байдена, который выразил сомнение, что союзники будут продолжать помогать Украине, если Вашингтон прекратит это делать.