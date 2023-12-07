Экс-чиновник Бергманн: блокировка помощи Украине снизит репутацию США

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В США выразили мнение, что блокировка военной помощи Киеву снизит репутацию Вашингтона. По мнению бывшего американского чиновника Макса Бергманна, это приведёт к негативным последствиям, способным подорвать уверенность союзников США в усилиях Белого дома по защите их стран.

Фото: AP by Efrem Lukatsky

"Во всём мире у любого, кто полагается на гарантии безопасности США, возникнет чувство шока, что на этих американцев просто нельзя положиться", — заметил Бергманн. Его цитирует агентство Bloomberg.

При этом Бергманн обратил внимание, что такое решение может ограничить внешнеполитическую военную помощь Киеву со стороны США, а также подорвать общую надёжность Соединённых Штатов.

Напомним, что в сенате США заблокировали законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. В рамках его странам намеревалось выделить более 100 миллиардов долларов.