Политолог Марков: Илью Киву могли убить по приказу Зеленского или Буданова

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Политолог Сергей Марков считает, что экс-депутата Илью Киву могли "убрать" по приказу как минимум трёх лиц.

Фото: Wikipedia by Sandlerdarina is licensed under CC BY-SA 4.0

Марков полагает, что убийство Кивы могло быть местью в его адрес со стороны главы ГУР Украины Кирилла Буданова. Именно о "смерти" последнего говорил убитый экс-депутат Верховной Рады.

Также это может быть местью со стороны бывшего начальника Кивы — экс-главы МВД Украины Арсена Авакова, сообщил эксперт.

"В своё время он, будучи главой МВД, послал в избирательный список Виктора Медведчука для гарантии своего человека — Алексея Киву, что бандеровцы тоже будут у Медведчука. Но Медведчук его перекупил. Потом, когда все процессы начались, когда арестовали Медведчука, то Кива бежал оттуда. Вот ему за это Арсен Аваков мог отомстить", — объяснил Марков, которого цитирует Газета.Ru.

Кроме того, в роли заказчика убийства Кивы мог выступить украинский президент Владимир Зеленский, с которым официально согласуются все жертвы терактов.

Конечно, в гибели Кивы мог быть виноват и несчастный случай, добавил Марков. Однако он признал, что это лишь одна из версий, причём не основная, потому что экс-депутат был здоровым и спортивным человеком.

6 декабря стало известно об обнаружении тела Ильи Кивы в подмосковном Одинцово.