Илон Маск не понимает, как Киев может требовать миллиарды новой помощи: "А аудит?"

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Американский бизнесмен Илон Маск высказался по поводу беседы члена палаты представителей США Томаса Мэсси с журналистом Такером Карлсоном, в ходе которой первый неодобрительно отозвался о просьбе Белого дома выделить Киеву очередной пакет финансовой помощи в размере 61 миллиарда долларов.

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Основатель компании Тесла оставил свой комментарий под видео с записью интервью, поинтересовавшись, а проверял ли кто-нибудь, куда пошли все предыдущие пакеты помощи.

"Еще десятки миллиардов? Аудит хотя бы проводился?" — спросил Маск.

Ранее лидер США Джо Байден уже обратился к конгрессу с просьбой выделить Израилю и Украине помощь в размере 106 миллиардов, однако пока его предложение конгрессмены принимать не торопятся.

Республиканцы из палаты представителей согласились только на поддержку Израиля, в сенате это предложение было отклонено. Байден предупредил, что не согласится на выделение помощи только Израилю, если Украине при этом в поддержке будет отказано.