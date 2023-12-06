Алексея Арестовича* возмутило то, с какими почестями встречают Владимира Путина в мире.
Украинский военный аналитик не верит в изоляцию Путина на международной арене.
"Они нам рассказывают об изоляции Путина на международной арене. Путина в Катаре чуть ли не конным парадом встречали. Какой сигнал кому подаёт глобальный юг? Почему страшно изолированный Путин выступает на G20 и во всех остальных местах, а Time говорит: "А не назначить ли его человеком года", — вразил своё возмущение экс-помощник офиса Владимира Зеленского.
Арестович* теряет веру в борьбу за западные ценности.
"Про какую войну за какую демократию, за какие ценности мы говорим. Они сейчас влепят Путина на обложку журнала Time, и что нам останется украинцам с этим делать", — задался вопросом аналитик.
Ранее Арестович заявил, что Украина сделала ставку не на тех.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.