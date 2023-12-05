Послы стран Балтии в Польше выразили демарш из-за Украины

1:06 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Послы Латвии, Литвы и Эстонии в Варшаве объявили демарш польским властям из-за кризиса на границе Украины с Польшей, сообщила во вторник пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас.

Фото: AFP by Damien Simonart

Она рассказала эстонскому гостелерадио ERR, что дипломаты посетили Министерство инфраструктуры Польши, где изложили свои претензии. Они заключаются в следующем: пусть дальнобойщики митингуют, сколько хотят, но не создают проблем ни другим перевозчикам, не украинской экономике.

"Со своей стороны мы поднимаем этот вопрос с Польшей и надеемся, что решение будет найдено в ближайшее время в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Еврокомиссией", — добавила Кикас.

Еврокомиссия же ранее отказалась урегулировать этот вопрос, сочтя, что он её не касается.

Польские власти ожидаемо заняли сторону своих поданных — премьер страны Матеуш Моравецкий намерен требовать отмены льгот для украинских водителей, введённых с началом конфликта в Незалежной.