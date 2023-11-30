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Еврокомиссия отреагировала на кризис на границе Польши с Украиной

1:19
Мир » Европа

Польские дальнобойщики не пускают через границу украинские фуры из-за соглашения между ЕС и киевской властью, признал представитель Еврокомиссии Адальберт Янц на брифинге в Брюсселе.

Еврокомиссия отреагировала на кризис на границе Польши с Украиной
Фото: www.automotiveworld. com/articles/where-next-for-telematics-in-the-digital-truck/

Принятый после начала конфликта на Украине документ отменил квоты для водителей из Незалежной, и они, как справедливо считают их польские коллеги, демпингуют рынок грузоперевозок, так как готовы работать за в два-три раза меньшие деньги.

Власти Евросоюза всё это понимают, но менять ничего не будут, предупредил Янц. По его словам, соглашение по транспорту "было утверждено Советом ЕС", то есть всеми странами сообщества, включая Польшу.

"Поэтому сейчас не в компетенции Еврокомиссии его изменить, однако есть практические, технические решения, которые обсуждаются в настоящее время", — объяснил еврочиновник.

Кризис на границе никого не касается, кроме Польши и Украины, добавил он. Эти две страны проводят консультации по ситуации, а Еврокомиссия "не является их участником, а лишь посредником для упрощения их проведения".

Ранее Politico заметило, что блокада поляками границы с Украиной свидетельствует о неготовности Незалежной к вступлению в ЕС.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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