Стало известно о прошлогодних призывах генерала армии США Марка Милли. Отмечается, что перед началом контрнаступления боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) американский генерал пытался таким образом пытался вдохновить украинскую армию.
Бывший глава комитета начальников штабов в ходе совместных тренировок украинцев и американских военнослужащих на территории Германии призывал "резать горло россиянам", а также вести операции на территории, ранее входившей в состав Украины.
"Не должно быть ни одного россиянина, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи", — отмечал Милли.
Помимо этого, Милли призывал ВСУ вести себя так, что заставить боятсья каждого русского солдата.
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