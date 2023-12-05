Генерал армии США Милли в 2022 году призывал украинцев "резать горло россиянам"

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Стало известно о прошлогодних призывах генерала армии США Марка Милли. Отмечается, что перед началом контрнаступления боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) американский генерал пытался таким образом пытался вдохновить украинскую армию.

Фото: wikipedia.org by https://www.jcs.mil/Media/Photos/igphoto/2003182776/ is licensed under Общественное достояние

Бывший глава комитета начальников штабов в ходе совместных тренировок украинцев и американских военнослужащих на территории Германии призывал "резать горло россиянам", а также вести операции на территории, ранее входившей в состав Украины.

"Не должно быть ни одного россиянина, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи", — отмечал Милли.

Помимо этого, Милли призывал ВСУ вести себя так, что заставить боятсья каждого русского солдата.