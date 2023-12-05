Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС РФ используют беспилотники для штурма позиций ВСУ

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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции на Украине могут использовать беспилотники вместо пехоты, чтобы штурмовать позиции противника. Как указал Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, Россия продолжает расширять свои возможности использования беспилотников.

Фото: openverse.org by CNE CNA C6F is licensed under Public Domain Mark 1.0.

"Россия расширила возможности использования беспилотников до такой степени, что теперь может атаковать закрепившихся украинских бойцов индивидуально. В прошлом им пришлось бы использовать сухопутные войска для штурма, а теперь им это не нужно", — обращает внимание специалист.

Таким образом, по его мнению, теперь Украина оказалась в очень опасном положении.

Помимо этого, бывший аналитик ЦРУ Джонсон подчеркнул, что даже Вашингтон не может предоставить Киеву в рамках военной поддержки средств, чтобы отражать подобные манёвры российской армии. Поэтому потенциал украинской армии как-то продолжать боевые действия практически исчерпал себя.