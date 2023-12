В Минздраве Палестины рассказали о числе погибших при обстрелах Западного берега в результате столкновений с войсками армии Израиля. Уточняется, что с начала года оно превысило 460 человек, составив 464.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.