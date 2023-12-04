FT: армия Великобритании столкнулась с дефицитом бюджета в 25 миллиардов долларов

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В армии Великобритании заявили о дефиците выделенных правительством средств. Уточняется, что в войсках Соединённого Королевства обнаружили многомиллиардную бюджетную дыру.

Фото: openverse.org by LaertesCTB is licensed under CC BY 2.0.

Как пишет здание Financial Times (FT), ссылаясь на Национальное контрольно-ревизионное управление Британии, Министерство обороны страны столкнулось с дефицитом бюджета в 25 миллиардов долларов. По состоянию на настоящий день британской армии суммарно не хватает более 16,9 миллиарда фунтов (около 22 миллиардов долларов).

Причём, есть сведения, что одной из основных причин дефицита является увеличение Великобританией расходов на ядерную и военно-морскую программы. В связи с этим в британском оборонном ведомстве было решено сократить финансирование по значительной части статей бюджета. Таким образом, решения по расходам на следующий год будут приниматься по приоритетам.

В то же время, под удар попала программа по восстановлению запасов боеприпасов страны. Ведь ранее большинство из них было отправлено Украине в рамках военной помощи.