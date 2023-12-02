Ирландец в балаклаве запугал украинских беженцев музыкой и антиукраинскими выкриками

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В ирландском городе Фалкарре местный житель напугал украинских беженцев. Мужчина надел балаклаву, включил национальную музыку и начал прогонять "гостей" на родину.

Фото: Openverse by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

"Мужчина в балаклаве стоял возле здания, в котором проживали беженцы, играл ирландскую повстанческую музыку и скандировал: "вон, вон, вон", — передаёт Highland Radio.

Чем конкретно мужчине не угодили беженцы из Незалежной, неизвестно. Сейчас ирландцем заинтересовались правоохранительные органы страны.

В свою очередь, беженцы, которые живут в здании, заявили, что их "охватил ужас" от такого поведения.