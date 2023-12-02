В ирландском городе Фалкарре местный житель напугал украинских беженцев. Мужчина надел балаклаву, включил национальную музыку и начал прогонять "гостей" на родину.
"Мужчина в балаклаве стоял возле здания, в котором проживали беженцы, играл ирландскую повстанческую музыку и скандировал: "вон, вон, вон", — передаёт Highland Radio.
Чем конкретно мужчине не угодили беженцы из Незалежной, неизвестно. Сейчас ирландцем заинтересовались правоохранительные органы страны.
В свою очередь, беженцы, которые живут в здании, заявили, что их "охватил ужас" от такого поведения.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.