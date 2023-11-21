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"В правительстве Шольца переполох": ФРГ замораживает бюджетные расходы

1:57
Мир

Германия введет безпрецедентную заморозку бюджетных расходов, что создаст острый финансовый кризис в стране. Накануне Министерство финансов заморозило практически все новые разрешения на расходы на 2023 год. Причина кроется в решении Конституционного суда ФРГ, который постановил, что использование 60 млрд евро помощи в связи с пандемией коронавируса для финансирования мер по защите климата было неконституционным, сообщает EADaily.

"В правительстве Шольца переполох": ФРГ замораживает бюджетные расходы
Фото: openverse.org by Initiative D21 is licensed under CC BY 2.0

Вице-канцлер Роберт Хабек уже заявил, что это решение серьезно подрывает крупнейшую экономику Европы, и под угрозой находятся обязательства Германии по борьбе с изменением климата.

Однако главное, по мнению германского политолога Александра Рара, это возможное сокращение расходов на вооружения, включая помощь Украине, повышение налогов и, как следствие, недовольство населения. Рар отмечает, что в правительстве Германии наступил хаос. Высший Конституционный суд указал, что введенный правительством Меркель "долговой тормоз" нельзя было нарушать, в то время как правительство Шольца начало подрывать принципы бюджетной экономии страны, углубляясь в новые долги.

Рар подчеркивает, что теперь перед Шольцем стоит сложное решение: из бюджета нужно немедленно вычеркнуть 60 миллиардов евро. Это, в свою очередь, может привести к приостановке экологических проектов, отказу от перехода к зеленой экономике, отмене инфраструктурных проектов, сокращению социальных выплат (включая беженцев), уменьшению расходов на вооружения (включая помощь Украине), неизбежному повышению налогов и недовольству населения и так далее. Политолог считает решение Конституционного суда Германии "историческим" и требующим от правительства нестандартных решений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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