Израиль может сменить ключевого союзника из-за ситуации в США, заявил заявил профессор Американского университета Антон Федяшин. По мнению эксперта, не исключено, что Тель-Авив начнёт "поглядывать" в сторону Пекина при формировании своего политического курса.
По словам эксперта, после 2014 года Штаты начали планомерно терять статус гегемона, плюс нарастают проблемы внутри страны. При этом Вашингтон продолжает ввязываться во внешнеполитические конфликты в ущерб собственным гражданам.
В силу этого, Израиль, как один из ключевых, на данный момент, союзников США может совершенно по новому взглянуть на другие державы. К примеру, Китай.
"Не начнёт ли и Израиль посматривать на Пекин, планируя свою политику?" — задался вопросом эксперт в статье для журнала National Interest.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.