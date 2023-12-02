NI: Израиль начнёт "поглядывать" в сторону Китая из-за упадка США

Израиль может сменить ключевого союзника из-за ситуации в США, заявил заявил профессор Американского университета Антон Федяшин. По мнению эксперта, не исключено, что Тель-Авив начнёт "поглядывать" в сторону Пекина при формировании своего политического курса.

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По словам эксперта, после 2014 года Штаты начали планомерно терять статус гегемона, плюс нарастают проблемы внутри страны. При этом Вашингтон продолжает ввязываться во внешнеполитические конфликты в ущерб собственным гражданам.

В силу этого, Израиль, как один из ключевых, на данный момент, союзников США может совершенно по новому взглянуть на другие державы. К примеру, Китай.

"Не начнёт ли и Израиль посматривать на Пекин, планируя свою политику?" — задался вопросом эксперт в статье для журнала National Interest.