Херш: РФ и Украина начали тайные переговоры по линии высших военачальников

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Американский журналист Сеймур Херш заявляет, ссылаясь на неназванных чиновников из США, что между Россией и Украиной. По его словам, ведутся тайные мирные переговоры, возглавляемые высшими военачальниками. Диалог, несмотря на противодействие Владимира Зеленского и Белого дома, приобретает активность.

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В своей статье на платформе Substack лауреат Пулицеровской премии пишет о предполагаемых обсуждениях вопроса о возможной фиксации границ по текущей линии фронта. Предложение включает в себя сохранение Крыма за Россией и освобожденных территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областей.

Херш утверждает, что два высокопоставленных генерала играют ключевую роль в этих мирных переговорах, их инициаторами стали россиянин Валерий Герасимов (начальник Генерального штаба ВС РФ) и украинец Валерий Залужный (главнокомандующий ВСУ).

Журналист напоминает о заметном интервью Залужного журналу Economist, где он высказался о тупиковой ситуации на фронте.

По словам Херша, в рамках возможного соглашения обсуждается вопрос о том, что Россия готова согласиться с вариантом потенциального вступления Украины в НАТО, при условии четких обязательств альянса не размещать свои войска и агрессивное вооружение на территории Украины.

Однако в Белом доме, по мнению Херша, "полностью против предлагаемого соглашения". Еще одним возможным препятствием он называет позицию Зеленского, который настаивает на продолжении войны и инициировал запрет на переговоры с Россией.

Журналист сообщает, что американский чиновник рассказал ему, что Зеленскому было сказано, что "военные решат эту проблему, и переговоры будут вестись с ним или без него". По словам этого чиновника, если нужно будет, то оплатят поездку Зеленского на Карибы.