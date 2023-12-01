ВОЗ объявила о высокой скорости распространения ВИЧ в Европе

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Несмотря на наличие в европейском регионе ресурсов и технологий для диагностики, лечения и профилактики ВИЧ, именно здесь зафиксирована наиболее быстро распространяющаяся эпидемия вируса, как сообщает ВОЗ.

Фото: openverse.org by tyfn is licensed under CC BY-SA 2.0.

В заявлении директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге подчеркивается, что Европа столкнулась с самой высокой скоростью распространения ВИЧ в мире, несмотря на наличие всех необходимых средств для борьбы с этим заболеванием.

Клюге также отмечает, что 50% жителей европейского региона получают диагноз слишком поздно, что означает, что медицинская помощь оказывается им слишком поздно. Эта тенденция сохраняется уже десять лет, и в некоторых странах региона уровень смертности от ВИЧ остается чрезмерно высоким, в то время как в других передача вируса почти полностью остановлена.

Директор бюро ВОЗ подчеркивает, что при наличии ресурсов и технологий в регионе никто не должен развивать СПИД, и тем более умирать от него.

Он также отмечает, что если в 1988 году, когда отмечался первый Всемирный день борьбы со СПИДом, диагноз ВИЧ считался приговором к смерти, то сегодня благодаря достижениям в медицине вирус превратился в хроническое заболевание.

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

Согласно ежегодному рейтингу российских регионов по ситуации с ВИЧ проекта "Если быть точным", проблема ВИЧ в России высоко выражена в 25 регионах, что является самым высоким показателем за последние три года.