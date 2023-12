В США сеть ресторанов быстрого питания McDonald's внесла изменения в процесс приготовления популярного сэндвича "Биг Мак". Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на старшего директора по глобальной стратегии меню Криса Янга.

Фото: openverse by stu_spivack is licensed under CC BY-SA 2.0.