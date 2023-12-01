WSJ: сеть ресторанов McDonald's поменяла рецепт приготовления сэндвича "Биг Мак"

В США сеть ресторанов быстрого питания McDonald's внесла изменения в процесс приготовления популярного сэндвича "Биг Мак". Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на старшего директора по глобальной стратегии меню Криса Янга.

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Как отмечается в статье, McDonald's обновил рецепт своего продукта. Теперь, согласно информации издания, говяжьи котлеты жарятся небольшими порциями для более равномерной прожарки, а соуса добавляются в большем количестве. Салат и огурцы выбираются более свежими, а сыр стал более плавленым. Классическая булка с кунжутом была заменена на булочку бриошь с хаотично разбросанными семенами кунжута. Новая технология уже протестирована в ресторанах Австралии и планируется внедрить во всех 13 460 американских ресторанах.

Представитель компании отметил, что технология приготовления бургеров была корректирована в свете усиленной конкуренции на рынке.