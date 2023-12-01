Зеленский объявил о переходе ВСУ к обороне

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что украинская армия перешла к обороне. По словам украинского лидера, контрнаступление боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) завершено. Теперь официально, соответствующее решение принято.

При этом он подчеркнул, что власти также приняли решение о начале формирования новой линии обороны примеру "линии Суровикина" российской армии.

«Провёл совещание, где обсудили строительство фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах. Это Авдеевское, Марьинское, Купянско-Лиманское направления, а также приграничные регионы, граничащие с Россией и Белоруссией», — заявил Зеленский накануне в своём вечернем обращении.

При этом отмечается, что украинский лидер был до последнего против решения создать подобную линию обороны. Ведь фактически это стало признанием провала "наступательной" операции ВСУ.

Тем не менее, в заключение своего обращения он обратил внимание, что теперь для украинской армии станет приоритетным вопросом надлежащее устройство оборонных рубежей.