Профессор Миршаймер: Байден уже пытается положить конец украинскому конфликту

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Администрация США будет давить на Киев, чтобы он начал переговорный процесс о мире с Россией. Так считает американский профессор Джон Миршаймер.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

Политолог считает, что в Вашингтоне думают, каким образом можно прекратить украинский конфликт.

"Я думаю, что мы видим, как администрация Байдена маневрирует в отношении Украины, пытаясь положить этому конец. На мой взгляд, мы будем упорно добиваться реального прекращения огня", — сказал Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Владимиру Зеленскому уже дают понять, чтобы он не рассчитывал на большие объёмы американского вооружения, поэтому ему будет лучше поразмыслить, как можно провести переговоры с РФ.

Миршаймер напомнил, что западные партнёры стали меньше поддерживать Украину ещё до эскалации в Израиле. Теперь же военное противостояние на Украине Западу вообще не нужно, добавил профессор.