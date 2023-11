США не следует вмешиваться, если они хотят, чтобы президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский сели за стол переговоров для урегулирования конфликта, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Лекса Фридмана.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0