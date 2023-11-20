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Профессор Миршаймер: для переговоров Путина и Зеленского нужно убрать США

Мир

США не следует вмешиваться, если они хотят, чтобы президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский сели за стол переговоров для урегулирования конфликта, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Лекса Фридмана.

Профессор Миршаймер: для переговоров Путина и Зеленского нужно убрать США
Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

"Вам нужно исключить американцев. И я думаю, если у вас останутся только Зеленский и Путин, то у вас есть еще небольшой шанс", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, как США, так и Великобритания не способствуют диалогу между Москвой и Киевом, разрушая все соглашения, которых две страны могли бы достичь.

"Во всем виноваты Соединенные Штаты", — резюмировал Миршаймер.

Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти законодательно запретили их. В Кремле также отмечали, что сейчас нет предпосылок для перехода ситуации к мирному разрешению, в то время как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.

По словам Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна явно заявить о своей готовности к нему.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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