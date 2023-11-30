Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг обратился к западным лидерам с просьбой начать переговоры с Москвой.
Он назвал тенденцию "копаться в собственных эхо-камерах во внешней политике" опасной. По его словам, пришло время возобновлять диалог с РФ.
"Мы, Запад, не должны бояться сесть за стол переговоров с русскими", — приводит Puls24 комментарий австрийского министра.
Как пояснил Шалленберг, Северная Македония поступила правильно, позволив главе МИД РФ Сергею Лаврову присутствовать на встрече СМИД ОБСЕ. Эта организация находится в кризисной ситуации, однако её деятельность до сих пор важна для мира, уточнил дипломат.
Ранее Шалленберг заявил, что видит украинского коллегу Дмитрия Кулебу чаще, чем собственных детей.
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