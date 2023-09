Глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг посетовал, что не видит своих детей столько, сколько вынужден лицезреть украинского коллегу Дмитрия Кулебу.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.