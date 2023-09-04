Глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг посетовал, что не видит своих детей столько, сколько вынужден лицезреть украинского коллегу Дмитрия Кулебу.
Как сообщает РИА Новости, в Вене проходила встреча послов, а украинский министр не смог не поучаствовать, подключившись по видеосвязи.
"За последние полтора года у меня ощущение, что иногда я вижу вас чаще, чем собственных детей", — отметил Шалленберг.
Австрийский дипломат сказал, что несмотря на это они настроены и дальше продолжать диалог.
Ранее Шалленберг уже отмечал, что позиция Вены остаётся неизменной — Австрия в соответствии с нейтральным статусом не намерена участвовать в поставках Украине оружия.
Глава МИД Австрии подчеркнул, что хотел бы дипломатического разрешения украинского конфликта, на что Кулеба ответил, что путь к дипломатии с РФ лежит через поле боя.
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