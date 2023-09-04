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Глава МИД Австрии заявил, что видит Кулебу чаще, чем своих детей

Мир

Глава Министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг посетовал, что не видит своих детей столько, сколько вынужден лицезреть украинского коллегу Дмитрия Кулебу.

Глава МИД Австрии заявил, что видит Кулебу чаще, чем своих детей
Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Как сообщает РИА Новости, в Вене проходила встреча послов, а украинский министр не смог не поучаствовать, подключившись по видеосвязи.

"За последние полтора года у меня ощущение, что иногда я вижу вас чаще, чем собственных детей", — отметил Шалленберг.

Австрийский дипломат сказал, что несмотря на это они настроены и дальше продолжать диалог.

Ранее Шалленберг уже отмечал, что позиция Вены остаётся неизменной — Австрия в соответствии с нейтральным статусом не намерена участвовать в поставках Украине оружия.

Глава МИД Австрии подчеркнул, что хотел бы дипломатического разрешения украинского конфликта, на что Кулеба ответил, что путь к дипломатии с РФ лежит через поле боя.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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