Украинские спортсмены отказываются возвращаться из поездок за границу

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По словам исполняющего обязанности министра спорта и молодёжи Украины Матвея Бедного, часть украинских спортсменов не желает возвращаться на родину после окончания заграничных командировок.

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Министр рассказал, что таким образом с Украины сбежала целая сборная по виду спорта, который он не хотел бы называть.

«Есть случаи, когда, к сожалению, выехала сборная по одному виду спорта — и они просто все разбежались. И говорят, что не вернутся. Я не буду говорить, какой это вид спорта», — сказал Бедный в интервью с Le Monde.

При этом министр признал, что у некоторых украинских атлетов действительно могут быть причины для того, чтобы не возвращаться. Бедный уточнил, что имеет в виду лечение и восстановление после травм, ведь всем известно, что за границей есть "страховка и хорошие врачи".