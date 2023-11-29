Новый флаг Киргизии сравнили со звездой воров в законе

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Депутат Акбокон Таштанбеков заявил, что новый эскиз флага Киргизии, представленный парламенту, напоминает звезду воров или звезду Давида. Председатель парламента не согласился с этим мнением, отметив, что солнечные лучи на флаге не ассоциируются с криминальными символами, сообщает EADaily.

Фото: openverse.org by Vladislav Litvinov is licensed under CC0 1.0.

Инициатор проекта депутат Нурланбек Шакиев утверждает, что изменения в форме лучей солнца были внесены для улучшения символики, не нарушая ее основы. Ранее парламент рассмотрел законопроект по изменению формы лучей солнца на флаге, связывая это с визуальными аспектами и различными трактовками изображения.