Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кадыров: 3 тысячи чеченских бойцов отправляются на СВО
Одноклассники выбросили девочку в окно школы в Москве
Телеведущий Дмитрий Дибров призвал дам в засаленных халатах следить за внешним видом
Певца Прохора Шаляпина в центре Москвы чуть не задушил чемпион мира по дзюдо
Учёные доказали, что томатный сок снижает уровень холестерина
Какие комнатные цветы любят тесные горшки
Глава СКР Бастрыкин потребовал пересмотреть решение по делу об убийстве подростка на Урале
В Приморском крае действуют новые мошеннические схемы через мессенджеры
В России будет увеличено число атомных подводных лодок из семейства "Ясень"

Politico: в Польше сформировано "правительство-зомби" на 14 дней

1:08
Мир

Правительство Польши, которое президент Анджей Дуда сформировал 27 ноября, вызывает насмешки не только у польской оппозиции, но и в Соединенных Штатах.

Politico: в Польше сформировано "правительство-зомби" на 14 дней
Фото: wikipedia.org by Jakub Szymczuk & Adobe Photoshop. Kancelaria Prezydenta RP is licensed under CC BY-SA 4.0

Новое польское правительство во главе Матеушем Моравецким, просуществует не более двух недель, считают политологи.

Дело в том, что Моравецкий и его партия "Право и справедливость" проиграли всеобщие выборы 15 октября коалиции оппозиционных партий.

И при голосовании в парламенте оппозиция, имеющая большинство голосов, скорее всего, проголосует за бывшего польского премьера Дональда Туска, пишет "Российская газета".

Зная расклад политических сил, польский президент Дуда тем не менее настоял на том, чтобы Моравецкий получил шанс сформировать и утвердить в Сейме новоиспеченное правительство, на что по закону дается 14 дней.

Оценивая эту ситуацию, авторитетное американское издание Politico назвало временный кабинет министров "правительством-зомби", срок жизни которого "будет короче, чем у домашней мухи".

БАРАНЕЦ: Польша хитро устроилась под юбкой НАТО
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Россиян предупредили о шторме в 15 регионах страны

Штормовой ветер может нарушить жизнеобеспечение российских городов, сообщили в ВНИИ ГОЧС.

ВНИИ ГОЧС: шторм может обрушиться на 15 регионов России
Владимир Пресняков: уехавший в США Никита боится быть "внуком Пугачёвой"
Владимир Пресняков заявил, что уехавший в США Никита боится быть "внуком Пугачёвой"
Мария Захарова назвала успех песни Кати Лель "Мой мармеладный" пощёчиной Западу
Российские ракеты ударили по стратегическому авиазаводу в Киеве
Эсминец США перехватил йеменские крылатые ракеты в Красном море. Это война? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
Роналду удивил фанатов: футболист попросил судью не назначать пенальти
В возрасте 38-ми лет не стало российского актёра, снявшегося в сериале "Невский"
Бойкот олигархов: почему Рублёвка отказывается приглашать Максима Галкина*
Бойкот олигархов: почему Рублёвка отказывается приглашать Максима Галкина*
Последние материалы
Глава СКР Бастрыкин потребовал пересмотреть решение по делу об убийстве подростка на Урале
В Приморском крае действуют новые мошеннические схемы через мессенджеры
В России будет увеличено число атомных подводных лодок из семейства "Ясень"
Россиянам стали выдавать бесплатные визы для поездок в Шри-Ланку
Пролежавшую несколько часов в сугробе девочку подключили к ИВЛ в Екатеринбурге
Морские беспилотники России помогут отобрать у ВСУ Днепр
В Вологодской области заменят около 240 лифтов до истечения срока службы
Pronews: врачи назвали ангиосаркому первым знаком, предупреждающим о появлении агрессивного рака
Украина вышла из соглашения стран СНГ о социальных гарантиях для ветеранов
В Швеции автомобили Tesla будут оборудованы регистрационными номерами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников