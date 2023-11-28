Politico: в Польше сформировано "правительство-зомби" на 14 дней

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Правительство Польши, которое президент Анджей Дуда сформировал 27 ноября, вызывает насмешки не только у польской оппозиции, но и в Соединенных Штатах.

Фото: wikipedia.org by Jakub Szymczuk & Adobe Photoshop. Kancelaria Prezydenta RP is licensed under CC BY-SA 4.0

Новое польское правительство во главе Матеушем Моравецким, просуществует не более двух недель, считают политологи.

Дело в том, что Моравецкий и его партия "Право и справедливость" проиграли всеобщие выборы 15 октября коалиции оппозиционных партий.

И при голосовании в парламенте оппозиция, имеющая большинство голосов, скорее всего, проголосует за бывшего польского премьера Дональда Туска, пишет "Российская газета".

Зная расклад политических сил, польский президент Дуда тем не менее настоял на том, чтобы Моравецкий получил шанс сформировать и утвердить в Сейме новоиспеченное правительство, на что по закону дается 14 дней.

Оценивая эту ситуацию, авторитетное американское издание Politico назвало временный кабинет министров "правительством-зомби", срок жизни которого "будет короче, чем у домашней мухи".