Бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон высказал серьезные опасения относительно президента США Джо Байдена, утверждая, что он "деградировал" за время своего пребывания на посту и представляет угрозу для безопасности страны.
Джексон, имеющий опыт работы при трех предыдущих президентах, подчеркнул, что Байден демонстрирует невозможность выполнять свои обязанности как морально, так и физически.
Он выразил мнение, что отсутствие сильного лидера в Вашингтоне делает США менее устойчивыми перед внешними угрозами. Джексон призвал близких к президенту людей сообщить ему о его непригодности для работы на посту в целях обеспечения безопасности страны.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.