Экс-врач Белого дома: Байден "деградировал" и представляет угрозу для США

Бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон высказал серьезные опасения относительно президента США Джо Байдена, утверждая, что он "деградировал" за время своего пребывания на посту и представляет угрозу для безопасности страны.

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0