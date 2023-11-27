Экс-врач Белого дома: Байден "деградировал" и представляет угрозу для США

Бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон высказал серьезные опасения относительно президента США Джо Байдена, утверждая, что он "деградировал" за время своего пребывания на посту и представляет угрозу для безопасности страны.

Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

Джексон, имеющий опыт работы при трех предыдущих президентах, подчеркнул, что Байден демонстрирует невозможность выполнять свои обязанности как морально, так и физически.

Он выразил мнение, что отсутствие сильного лидера в Вашингтоне делает США менее устойчивыми перед внешними угрозами. Джексон призвал близких к президенту людей сообщить ему о его непригодности для работы на посту в целях обеспечения безопасности страны.