Эмомали Рахмон предложил учредить в Душанбе центр развития ИИ по программе ООН

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил создать в Душанбе центр по развитию искусственного интеллекта в рамках Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Фото: Openverse by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

"Еще одним важным направлением сотрудничества в рамках программы [СПЕКА] в ближайшем будущем может стать внедрение искусственного интеллекта. <…> Мы предлагаем создать в столице Таджикистана центр СПЕКА по развитию искусственного интеллекта", — цитирует пресс-служба выступление главы государства на саммите специальной программы в Баку.

По словам президента, важной частью развития экономики стран, участвующих в специальной программе, является широкое применение цифровых технологий. Он также подчеркнул, что в республике уже принята Стратегия развития искусственного интеллекта до 2040 года. Президент также сообщил, что в Таджикистане активно ведётся поэтапная цифровизация всех сфер экономики, государственного управления и бизнеса, а также приняты концепция и программа развития цифровой экономики.

В то же время Рахмон предложил усилить сотрудничество стран СПЕКА в цифровизации мультимодального обмена данными и документами по транзитным маршрутам на региональных транспортных коридорах. Президент выразил готовность Таджикистана сотрудничать в области электронной торговли с целью защиты прав и интересов её участников.

"В этом контексте мы считаем целесообразным предпринять необходимые меры по реализации совместных проектов по созданию технопарков и подготовке квалифицированных IT-специалистов", — добавил лидер Таджикистана.

Программа СПЕКА была создана в марте 1998 года с целью содействия развитию экономического сотрудничества и интеграции стран региона в мировую экономику. Участниками программы являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Туркмения. Нынешний саммит прошёл в столице Азербайджана под председательством президента республики Ильхама Алиева, и в его результате главы государств приняли Бакинскую декларацию.

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