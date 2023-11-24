Губернатор уточнил, что на сегодняшний день от воды освобождены 22 населенных пункта, произведена их санобработка. По его словам, электроснабжение восстановлено в 16 населенных пунктах.
"Ликвидация основных последствий подтопления, вызванного разрушением Каховской плотины, завершена", - написал он в Telegram-канале.
Напомним, что режим ЧС регионального характера в Херсонской области, был введён 6 июня 2023 года из-за разрушения Каховской ГЭС, отменен.
Певец Сергей Пенкин стал редким гостем на телевидении и светских тусовках.