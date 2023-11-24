Владимир Сальдо: ликвидация основных последствий подрыва на Каховской ГЭС завершена

0:34 Your browser does not support the audio element. Мир

Губернатор уточнил, что на сегодняшний день от воды освобождены 22 населенных пункта, произведена их санобработка. По его словам, электроснабжение восстановлено в 16 населенных пунктах.

Фото: wikimedia.org by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0

"Ликвидация основных последствий подтопления, вызванного разрушением Каховской плотины, завершена", - написал он в Telegram-канале.

Напомним, что режим ЧС регионального характера в Херсонской области, был введён 6 июня 2023 года из-за разрушения Каховской ГЭС, отменен.