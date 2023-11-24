Экс-премьер Украины Николай Азаров допустил принуждение украинского президента Владимира Зеленского к проведению выборов. По его словам, их отмена будет возможна только в случае войны, которую официально Киев не обвинял.
Как указал Азаров в эфире телеканала "Царьград", США нелигитимность президента Украины смущать не будет. Поэтому украинский лидер и может столкнуться с возможным принуждением.
"Значит, в соответствии с Конституцией, если Зеленский не проведёт выборы, то он станет нелегитимным, неконституционным лидером. Не президентом, а самым настоящим самозванцем", — заметил Азаров.
В заключение бывший премьер-министр Украины рассказал, что решение о проведении выборов представители Верховной Рады примут не позднее 31 декабря текущего года.
Символ мог появиться между апрелем и августом 2023 года.